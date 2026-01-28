MEIC: Útiles y uniformes serán más baratos en este 2026

El precio de los útiles y uniformes para este curso lectivo 2026 bajará. Así lo estima el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en su monitoreo anual de precios para escuela y colegio.

El costo promedio total (útiles, uniforme y salveque) del paquete escolar para I ciclo es de ₡72.410 para niño y ₡69.174 para niña, mientras que para II ciclo es de ₡76.965 para niño y ₡73.729 para niña.

En el caso del paquete colegial, el costo promedio es de ₡79.017 para hombre y ₡81.575 para mujer.

El estudio identificó diferencias de precios según marca y comercio.

Con esas referencias, el MEIC encontró disminuciones que oscilan entre un 9% y un 16% en diferentes productos entre 2025 y 2026.

El estudio se realizó entre el 19 y el 21 de enero de 2026, periodo durante el cual se visitaron 23 comercios físicos y se consultaron seis páginas web, abarcando una amplia oferta disponible en el mercado nacional.

El monitoreo incluyó 865 útiles escolares y colegiales y 241 artículos de uniformes, considerando paquetes para I y II ciclo de primaria, así como secundaria, con base en la lista sugerida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Es importante señalar que el paquete no contempla el costo de libros de texto, calculadora científica, cuadernos de materias especiales ni la matrícula, por tratarse de requerimientos específicos de cada centro educativo.