MEIC evade responder si Gobierno ya presentó denuncia por irregularidades en ‘outlets’

Los representantes de la Cámara subrayan que, a diferencia de lo dicho por el ministro Gamboa meses atrás, estos comercios siguen operando libremente en el país, con numerosas irregularidades que no han recibido respuesta efectiva de las autoridades.



“Estamos hablando de una defraudación al fisco, contrabando y subfacturación, todo penado por ley. El tema es que, si se identifica, lo que uno espera es que el Ejecutivo actúe y presente estos casos al Ministerio Público como delitos aduaneros. Pero hasta ahora, no hemos visto que se haya tramitado ninguna denuncia”, señaló Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara.

El MEIC tampoco se refirió a los cuestionamientos sobre la falta de mayores controles en este sector, tras una serie de cuestionamientos hechos el sector Comecio.



Elizondo aseguró que hay pruebas de comercios que importan electrodomésticos y declaran valores ridículamente bajos, como microondas a menos de un dólar o refrigeradoras a $5. Según él, esto fomenta una competencia desleal y genera un enorme vacío en la recaudación fiscal del país.

“Es obvio que estos precios no son reales, ¿verdad? Todos entenderíamos que eso no es real. Sin mucho análisis, uno se da cuenta de que no es posible. Pero, además, no sabemos cómo logran declarar bultos completos sin conocer el contenido de lo que se importa”, añadió Elizondo, explicando que, en muchos casos, los propios comercios compran esta mercancía en contenedores cerrados sin saber qué viene dentro.