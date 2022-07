MEIC atado de manos para ayudar a quienes perdieron dinero por festival que no se realizó

28 de julio de 2022, 11:35 AM

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) insiste a la población evitar comprar boletos de eventos no autorizados ante el riesgo de perder el dinero de las entradas.

La advertencia llega tras una consulta realizada por Teletica.com sobre el festival de música electrónica The BPM Festival, que estaba agendado para enero de 2022 en Tamarindo, Guanacaste; pero fue cancelado a último minuto.

Uno de los afectados envió un correo electrónico a la redacción de este medio y relató su situación.



"Hemos estado a la espera de que los organizadores nos hagan nuestro reembolso, como fue acordado luego de que cancelaran el evento por nuevas restricciones COVID-19 impuestas por el presidente de Costa Rica. Se suponía que nos harían el reembolso para febrero, pero jamás se hizo y nos han estado dando largas, que no han podido procesar el reembolso por problemas con la empresa tiquetera, pero estamos hablando de que son más de cinco meses los que han pasado y no hemos recibido ningún tipo de reembolso", escribió el usuario.



Sin embargo, las autoridades dicen estar atadas de manos por tratarse de un evento sin permisos.

"Sobre dicho festival, este fue organizado al margen de las disposiciones que en ese momento había establecido la autoridad sanitaria como parte de los lineamientos para evitar el contagio por COVID-19; por lo tanto, tampoco contaba con la autorización del MEIC, dado que todas las actividades de concentración masiva se encontraban restringidas. Por esta razón, el Ministerio de Salud emitió una orden concreta para que esta y otras actividades no se realizaran", detalló el MEIC.

A pesar de la disposición del gobierno de turno, varias personas compraron entradas para este evento musical y ahora reclaman el dinero que no se les ha regresado; pero el MEIC no los puede respaldar.

"Este es un evento totalmente irregular, no solo no contaba con autorización del MEIC, sino que no podían realizarse eventos para ese momento y era un tema de conocimiento público, de modo tal que los consumidores que compraron bajo este tipo de escenario, lo hicieron bajo su propio riesgo, pues la autoridad sanitaria había dispuesto que era ilegal en ese momento realizar eventos masivos", concluyó el m inisterio.