MEIC alerta por serios incumplimientos en 24 tiendas tipo "outlet" de la GAM

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) emitió una alerta a los consumidores tras detectar serios incumplimientos en 24 tiendas tipo "outlet" del país.

Estos comercios se caracterizan por vender productos que se exhiben en grandes cajones o vitrinas a precios supuestamente de oportunidad.

Durante las inspecciones en el sitio, las autoridades comerciales encontraron que muchos de los productos no tenían el precio visible para los clientes.

Además, los locales carecían de información clara sobre sus políticas de cambio de mercadería.

Una de las faltas más graves fue el tema de las garantías, las cuales no se ajustaban a la normativa vigente que exige un mínimo de 30 días hábiles.

Las autoridades también detectaron una gran cantidad de productos cuya información de uso y etiquetas venía en idiomas distintos al español.

Los 24 comercios prevenidos están ubicados en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Todos fueron advertidos por el MEIC y deben corregir estas anomalías de forma inmediata. De lo contrario, los dueños se exponen a fuertes multas económicas.



