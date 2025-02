MEIC alerta de incumplimientos en plataformas dedicadas a venta de carros usados

Por Mónica Matarrita

Si está planeando comprar un vehículo usado en alguna plataforma digital, tome en cuenta que hay algunas que no cumplen la normativa, según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Por ejemplo, la falta de información sobre la venta a crédito es una de las faltas más comunes (vea video adjunto de Telenoticias).

“Los sistemas de financiamiento que se ofrecen en estos locales, esa información es muy poca o no es completa, de acuerdo con lo que solita la regulación vigente, no es clara, no se dice el precio promedio el que tenía ese vehículo anteriormente”, explicó Cinthia Zapata, MEIC.