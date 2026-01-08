MEIC alerta de cláusulas abusivas en contratos de diferentes gimnasios del país

Tras una inspección, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) encontró cláusulas abusivas en contratos de diferentes gimnasios del país.

El análisis incluyó a 10 de estos comercios con sedes tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana: Gimnasio Vitafuerte; Xtraining Evolution; Hutchs Gym; The Gym; Power Fit Gym; Krag Fitness; New Body Gym; 24/7 Fitness; Gimnasio BJ y Vitaline Fitness Center.

Entre los hallazgos se destaca la falta de claridad y veracidad en la información, la ausencia en la duración del contrato y que algunos de estos mantienen la autorización automática para el uso de datos personales sin que exista la posibilidad de elección del consumidor.

Además, la mitad de los contratos fiscalizados no informaban el precio final.

En la mayoría de casos fiscalizados también se encontró que el comercio se exonera de responsabilidad, colocan en una situación de desequilibrio contractual al consumidor, aplican modificaciones unilaterales y en algunos se supone una renuncia de derechos anticipados del consumidor al contrato.



Puede observar el estudio completo aquí.