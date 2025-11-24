Medio estatal ruso mostró interés en participar en subasta de frecuencias

El medio estatal ruso, RT, sondeó la posibilidad de participar en la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico de Costa Rica.

Así lo dio a conocer en entrevista telefónica con Teletica.com el director de la firma especializada Ciber Regulación Consultores, Juan Manuel Campos.

El abogado de profesión explicó que hace unos meses, tras un enlace realizado por un operador costarricense, en su oficina recibieron un contacto de la cadena internacional de televisión, interesado en el procedimiento que llevan adelante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

"Nosotros recibimos la llamada en ese momento pasamos un borrador de cartel para efectos de valorar la posibilidad de que una entidad extranjera europea participara directamente en el cartel y, una vez analizado el mismo, decidieron no participar y básicamente era porque había algunas restricciones en relación con el tema de representación en el país", comentó.

Campos destacó que, a diferencia de lo sucedido en otros países, Costa Rica no estableció ningún tipo de barrera para la participación de empresas estatales extranjeras participaran por el uso de un bien de dominio público.



La idea de la empresa, ahondó Campos, era transmitir contenido para televisión en general.

RT, antes conocido como Russia Today, es considerado por gobiernos como los de Estados Unidos o Canadá, como un medio de comunicación financiado por ese país, como parte de los esfuerzos para ejercer influencia sobre otras regiones.