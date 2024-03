Medio estadounidense reporta extrañas mutaciones en perezosos del Caribe de Costa Rica

14 de marzo de 2024, 11:30 AM

Aunque la doctora no tiene fundamentos científicos para identificar qué ha causado las mutaciones en los perezosos, sospecha que son el resultado de prácticas agrícolas no reguladas. El medio estadounidense hace especial énfasis en el uso de pesticidas. ¿Qué dicen los expertos en Costa Rica?

La especialista finalizó resaltando que estas malformaciones, generalmente, no afectan la vida del animal, y que este puede vivir como cualquier otro de su especie, ya que se adapta a su condición de desarrollarse sin un dedo, una pierna u otras situaciones. Por su parte, Rodolfo Vargas, biólogo del Refugio Animal de Costa Rica , subrayó que la principal causa de muerte en animales de esta especie es la electrocución.

Según los encargados de santuarios en la zona de Fortuna, Santa Ana y Alajuela, allí no hay casos de mutaciones, únicamente en la zona Caribe.

Aunque una de las mismas fuentes consultadas en el reportaje dice que no tiene fundamentos científicos para explicar la causa de las mutaciones, la publicación estadounidense plantea que una posible razón apunta a la reducción del hábitat de los animales y al uso de pesticidas en la industria piñera. De hecho, el reportaje lo titulan "Nuestra sed por la piña puede estar provocando mutaciones en los perezosos de Costa Rica". Ante esto, Teletica.com consultó a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), la cual subrayó que las aseveraciones hechas no tienen base científica, es decir, carecen de evidencia; y que los mismos especialistas señalan que no se puede afirmar que las malformaciones de los perezosos son culpa de las piñeras.