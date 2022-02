Medidas de COVID-19 se eliminarán en las próximas semanas, asegura Carlos Alvarado

Las medidas de restricción de COVID-19 se eliminarán en las próximas semanas si el escenario de la pandemia continúa mejorando.

Así lo aseguró el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, durante su atención a la prensa en el inicio del curso lectivo 2022.

Esto al menos en temas de movilidad y restricción de aforos.

Sin embargo, Alvarado indicó que eliminar la restricción vehicular sanitaria por completo de la ley, como pretenden los diputados, no sería tan buena idea para el país.



“Esa es una herramienta en el marco de las emergencias y no una emergencia singular, quitarla puede ser contraproducente y no para nuestro Gobierno, sino para el otro. Esa ley no estaba pensada para una pandemia, está pensada para una emergencia climatológica como terremotos, inundaciones o sequía incluso", añadió.