Médicos reconstruyen la muñeca de paciente con una parte de su peroné

Los médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lograron reconstruir la muñeca de una paciente con una parte de su peroné.

El doctor Diego Díaz, especialista en ortopedia del Hospital Max Peralta, y Josías Juantá, especialista en microcirugía, atendieron el caso a finales de 2017.

Sharon Delgado, quien para ese momento tenía 22 años, llegó a Emergencias con una fractura en su muñeca. Luego de realizar algunas valoraciones se dieron cuenta de que la joven tenía un tumor en el hueso de su mano y que esto fue lo que generó el riesgo de su fractura.

Radiografía del tumor.

El tumor, según los expertos, era benigno, pero potencialmente destructivo y agresivo, que tiende a crecer desproporcionadamente haciéndole daño a las articulaciones y al hueso.

Para ese momento la joven ya tenía mucho dolor y limitación en sus movimientos, por lo que no había otra opción que quitarle el tumor. Esto suponía que 10 centímetros de su muñeca quedaran completamente sin hueso.

El faltante de hueso posterior a la extracción del tumor.

Preparándose para, de ser necesario, tener que ampuntarle la mano, los médicos vieron en la microcirugía una opción para la paciente. ​​"Decidimos hacer un procedimiento microquirúrgico para ofrecerle a Sharon una mejor opción sin pensar en algo más radical", dijo Díaz.



La opción fue extraer una parte del peroné de la joven, vascularizado, para colocarlo en la mano. Siempre tomando en cuenta que la parte donadora quedara sin problemas.



Según los expertos, eliminar esta parte del cuerpo no dejaría secuelas que luego le impidieran caminar o hacer un poco de ejercicio.

“Para poder realizar reconstrucción con hueso, no solo en la mano sino en diferentes partes, el mejor hueso es el de la pierna porque la probabilidad de que el área donadora quede con secuelas es muy poca o nula”, explicó Juantá.

La microcirugía, explican los médicos, favorece el pronóstico de que el hueso se consolide.



El procedimiento principal duró cinco horas.

Según datos de la CCSS, esta es la primera cirugía de alta complejidad de este tipo que se realiza en Costa Rica y en la región.

"Para mí ha sido una situación muy difícil desde que me pasó lo del tumor, pero gracias a los doctores he podido salir adelante, tengo buena movilidad en la mano, algo que pensé que no lo iba a lograr", contó la paciente.