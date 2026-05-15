Médicos del San Juan de Dios bajo la lupa por cobros de horas extras en horario laboral

Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al que tuvo acceso Telenoticias, reveló presuntas irregularidades en el cobro de horas extra por parte de médicos del Hospital San Juan de Dios.

Según el documento, los funcionarios identificados con las iniciales CMSQ y MNC realizaron cirugías bajo la estrategia de “jornadas de producción” en horarios ordinarios de trabajo, fuera del hospital en el que laboran. El 1 de marzo de 2024, ambos médicos operaron a un paciente del servicio de ortopedia en el CAIS Marcial Fallas de Desamparados, pese a que su jornada regular en el San Juan de Dios concluía a las 4:00 p.m. La operación inició a las 3:00 p.m., lo que implicaba que debían gestionar un permiso para ausentarse, trámite que nunca se realizó.

La auditoría verificó las hojas de anestesia y consumo de insumos de las cirugías, confirmando que se efectuaron en los horarios señalados y que se realizaron los pagos respectivos. El análisis también evidenció que esta práctica se repitió en al menos tres ocasiones más.

En solo tres meses (enero, abril y mayo de 2024), el médico identificado como CMSQ recibió ₡90.411.895 por jornadas extraordinarias, mientras que su colega MNC cobró ₡28.143.184. El informe advierte que uno de los médicos era el encargado de elaborar y firmar los reportes de tiempos extra, aprobando sus propios pagos con boletas ilegibles y sin la firma de sus superiores.

La Auditoría Interna alertó que esta situación afecta el sistema de control interno y la razonabilidad de los reportes enviados, ya que un mismo funcionario elaboraba y firmaba los formularios de tiempo extraordinario, mientras la Unidad de Gestión de Recursos Humanos los tramitaba sin revisión de la jefatura correspondiente.

Este medio solicitó la posición oficial de la CCSS sobre las irregularidades, pero al cierre de edición la consulta seguía en trámite.