Médicos advierten: un paciente con sarampión puede contagiar hasta 18 personas

Especialistas alertan que el sarampión es la enfermedad con la tasa de contagio más alta, superando incluso a la influenza y al COVID-19. El virus se transmite fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y un solo paciente podría infectar hasta 18 personas.

Este nivel de propagación aumenta el riesgo de que Costa Rica vuelva a enfrentar una transmisión sostenida de la enfermedad, algo que no ocurre desde 1999. Actualmente, el Ministerio de Salud investiga el origen de dos casos confirmados este año. Uno de ellos se detectó en un centro educativo en Moravia, donde se ordenó suspender las clases para identificar contactos directos y frenar una posible expansión.

Los médicos recuerdan que una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote en la piel.

Doña Olga, de 93 años, relató que padeció sarampión en su niñez, cuando aún no existía la vacuna que hoy previene la enfermedad en un 98%. En Costa Rica, la primera dosis se aplica de manera gratuita a los 15 meses de edad, y la segunda a los 4 años.

Las autoridades de salud insisten en la importancia de verificar que los niños y adultos tengan el esquema completo de vacunación para estar protegidos contra esta enfermedad altamente contagiosa.