Médico entró sin permiso a EDUS de funcionaria judicial y supuestamente compartió su dirección

Un médico que trabaja fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) presuntamente consultó sin autorización el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de una funcionaria judicial.

Luego —se sospecha— compartió la información con otra mujer, quien contactó a la servidora para increparla por una supuesta infidelidad con su esposo.

Así lo relató la propia afectada una semana después de que acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a presentar una demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por supuestos accesos no permitidos.

"Cuando esta mujer me escribe, ella me comienza a increpar, a decirme que es que yo ando con el esposo de ella. Yo le digo que no, que esto no es cierto, entonces al final yo no le respondo más los mensajes y, posteriormente, llamo a mi compañero a ver qué es lo que está pasando. Él me dice con mucha pena que sí, que la esposa le revisó el teléfono y confundió los mensajes, le dio otro razonamiento. Ella, entre las conversaciones que tienen, le dice que ella va a llegar a mi trabajo, que va a llegar a mi casa, que cuenta con todas las direcciones y señas de mi casa y que yo vivo en X lugar, le da el color de mi casa, la descripción total.

"Ahí yo me doy cuenta de que efectivamente la dirección coincide muy específicamente y esta dirección únicamente yo la tengo en el Expediente Digital porque yo considero que es importante para contactarme en el caso de que pase algo con mis hijos", relató la mujer en entrevista con este medio.