Médico emitió 279 dictámenes mientras estaba internado en hospital de Cartago

En solo tres días, mientras yacía en una cama del Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, un médico de 82 años de edad emitió 279 dictámenes.

Así se desprende del oficio GM-CCEI-0585-2025, al que Teletica.com tuvo acceso. El documento tiene fecha del 30 de julio de 2025 y lo suscribe la coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Paula Villalobos.

Tras la recepción de una denuncia anónima, esa instancia pudo certificar que el doctor Róger Morales estuvo internado entre el 12 y el 15 de junio de 2025.

Además, se logró determinar, a través de una gestión planteada ante el Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), que en el mismo periodo, el señalado en apariencia confeccionó 279 dictámenes. La información fue certificada en los oficios FJG-2089-2025 y DTIC-258.

Pese a que reconoce haber estado hospitalizado, el médico defendió en conversación con este medio que nunca fue incapacitado y que, en virtud de lo anterior, pudo realizar teleconsultas y emitir los dictámenes correspondientes.

Desde el foro instalado en la Gerencia Médica de la institución administradora de los hospitales públicos del país se determinó:

"Así las cosas, y tomando en cuenta que la situación planteada va en contra de lo que dictan los artículos 17 y 81 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud, se solicita revisar la lista de los 279 certificados adjuntos. "De haber sido homologados por alguna de sus Unidades o Áreas de Salud adscritas, se solicita se proceda con la anulación de las incapacidades otorgadas y proceder según el artículo 18 del Reglamento en mención, y el oficio ATG-SAPD-0076-2023 Divulgación, Procedimiento y Guía, para la recuperación de dinero pagado de más o de forma improcedente por concepto de subsidios por incapacidades o licencias del Seguro de Salud, debidamente aprobados al 2021", señala el documento.

Ante esos hallazgos, el oficio además adelantaba que se iba a formular la denuncia respectiva ante la Fiscalía del colegio profesional.

Precisamente, ese órgano confirmó, tras consulta de Teletica.com, que mantiene en trámite la investigación correspondiente y que, en virtud de lo anterior, no puede ahondar en detalles sobre el caso.

Las pesquisas de la Fiscalía del Colegio de Médicos corresponden a procesos disciplinarios en los que, de observarse eventuales faltas, se remiten a su Tribunal de Ética, que sopesará si impone o no algún tipo de castigo.

Entre los castigos se tienen desde amonestaciones hasta la suspensión del ejercicio de la profesión.

Teleconsulta desde el hospital

En entrevista con este medio, Róger Morales rechazó los cargos que se le achacan y lamentó el tiempo que ha tomado el Colegio de Médicos para resolver el asunto que se le sigue.

Cuestionado sobre cómo entonces justificaba haber hecho los 279 dictámenes desde un centro médico, el doctor manifestó:

"Yo estaba internado. Estaba internado. (Pero) como yo no tengo horario, entonces eran teleconsultas. El paciente le hacía la consulta a uno y uno en teleconsulta emitía los dictámenes médicos. "Yo estaba encamado, pero no estaba inconsciente".

Incluso, el médico comentó que, como parte de su defensa, en el proceso que se le sigue se le aportó una certificación de la Consulta Externa del Max Peralta, que indica que él no estaba incapacitado durante las fechas antes indicadas.

Morales, además, defendió y señaló como normal la cantidad de dictámenes emitidos en los tres días en cuestión.