"Me preocupa mi familia", dice denunciada por supuesto plan para matar a Rodrigo Chaves

Stella Chinchilla, la mujer denunciada por supuestamente haber orquestado un plan para matar al presidente Rodrigo Chaves, dice que teme por su familia.

Luego de que se ligara su nombre con una denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) la tarde del martes, la comunicadora social aseguró haber recibido llamadas a su teléfono de personas que no conoce.

Así lo contó a los medios de comunicación a su salida de la sede central del Ministerio Público, en San José, a la cual se presentó la mañana de este miércoles por iniciativa propia.

"Yo soy una mujer fuerte. Estoy bien. De ánimo estoy muy bien. Más bien esto me da para seguir adelante. Sí me preocupa mi familia. Tengo un hijo especial... por favor cuídenmelo, ustedes también, porque no voy a aceptar que pase nada a mi familia", señaló Chinchilla al ser consultada sobre su estado de salud

Respecto a las comunicaciones que recibió, la mujer detalló que en una, quien la llamó se hizo pasar por el comunicador Érick Sojo, quien es más conocido como "Este Paisano". En el otro caso, la persona dijo que se comunicaba desde Pavas de San José, con el deseo de "poner plata" para los sicarios que —de acuerdo con la denuncia— la comunicadora contrató para asesinar al mandatario.

En la denuncia, el director de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres, sostiene a partir de capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp de Chinchilla con un sujeto desconocido que es posible inferir que la primera “ejecutó las medidas necesarias para que el sicario consumara el ilícito”, pero que el hecho no se concretó por un presunto “desistimiento del autor material”.



Sin embargo, la sospechosa en el expediente 26-000008-0033-PE niega haber escrito los mensajes que muestran las pruebas.

"Yo no sé si ustedes conocen cómo escribo yo, lo que hago, pero las faltas de ortografía (en los textos)... el abogado no me deja decirlo, pero lo voy a decir, perdón: Torres es un imbécil. Esas faltas de ortografía son ridículas. Yo no escribo así, jamás. Y aunque fuera adrede, mi mamá filóloga no me dejaría escribir así", declaró la mujer.



Tal versión fue respaldada por su abogado, Ricardo Solís, quien fue todavía más allá y cuestionó el trabajo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

Aun así, el jurista no se atrevió a señalar a ese órgano como el responsable de preparar el "montaje".

"Pero vamos a ver, si ese es el grado de investigación que realiza la DIS cotidianamente, tan superficial, donde cualquier imagen de cualquier cosa ya es tomada como verídica, pues estamos en serios problemas. Es muy amateur de un departamento que en teoría se dedica a investigar", manifestó Solís.

El representante de Chinchilla rechazó que esta última fuera indagada durante su visita a la Fiscalía y explicó que, más bien, lo que se hizo fue tomarle los datos e información necesaria para la fase de investigación. Descartó así que, durante ese acto, se diera algún decomiso del celular de la comunicadora.

Lo anterior, pese a que el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Jeffrey Cerdas, llegó a abogar por la inmediata detención de Chinchilla; situación que Solís tachó de "lamentable".