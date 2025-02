“Me negaron seguro para comprar casa porque tengo sobrepeso”, denuncia una mujer

Una mujer denunció que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le rechazó una póliza para comprar casa porque tiene sobrepeso.

Carmen Villalobos Fernández conversó con Teletica.com e hizo pública su queja en varios grupos de WhatsApp, mostrándose bastante indignada por el trato recibido. Asegura que tanto ella como la entidad bancaria se mostraron sorprendidos con la respuesta de la aseguradora.

“Estoy tramitando un préstamo en una mutual para mi casa propia. El trámite con ellos todo perfecto, muy rápido, excelente atención y por mis negocios propios me daban el monto sin ningún problema.

“Resulta que empiezan a tramitar la póliza de riesgo de vida, después de mil exámenes que me hizo el INS, donde me dejaron solo en calzones para revisarme absolutamente toda, me tocaron los pechos para ver si no se sentían pelotas, exámenes de sangre, orina, heces, electrocardiograma, exámenes físicos, me midieron las caderas, pechos y mil cosas, me las hice todas sin ningún problema, pues resulta que el día de hoy me llaman de la mutual para decirme que no me aprobaron la póliza porque tengo sobrepeso”, posteó la mujer.

Villalobos tiene 33 años y cuatro hijos, asegura que se siente muy bien de salud y que todos los exámenes salieron bien, pero que ahora, para que le aprueben la póliza, en el INS le indicaron que tiene que bajar de peso.

“Actualmente, mido 1.56 cm y peso 100 kg (les dejo una foto de cómo soy). Cómo es posible que uno pase por semejante humillación de parte de una institución como el INS, se imaginan pasar todos los filtros de un banco, un récord crediticio limpio con excelentes ingresos, con toda la ilusión de saber que por fin ya mi familia iba a tener una casa propia y que le pase a uno esta completa desilusión”, finalizó la madre de familia.

Fotografía Carmen Villalobos en redes sociales.

¿Existe normativa para rechazar un seguro por sobrepeso?

La aseguradora dijo a este medio que no tienen una normativa ni política específica que limite el acceso a un seguro por un único factor de riesgo.

Para los seguros de vida y gastos médicos, ellos aplican un proceso de selección de riesgos, tal como lo establecen los artículos 90 y 105 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros.

“Este proceso técnico incluye una valoración integral de cada solicitante, considerando los resultados de cuestionarios médicos, evaluaciones clínicas y el análisis de factores de riesgo, con el objetivo de determinar las condiciones más adecuadas para el aseguramiento.

“En este sentido, factores como el historial médico, las condiciones de salud o los riesgos detectados pueden influir en la decisión de establecer términos específicos para la póliza, como deducibles más altos, exclusiones de cobertura o ajustes en las primas. No obstante, cada caso es evaluado de manera individual por expertos en la materia”, detallaron.

Entonces, como le ocurrió a la señora Villalobos, ¿La obesidad sí puede ser un factor de riesgo para rechazar el seguro?

El INS aclaró que, sí puede ser un factor para rechazar el seguro, pero que esta tiene que ir de la mano con otros factores que se pueden considerar de riesgo y que cada caso se analiza de forma integral, al final, quien determina si la obesidad es factor determinante para definir la condición de salud de la persona es el especialista que realiza el análisis.

Por esta razón no tienen una tabla con grados específicos de obesidad que determinen el rechazo de un seguro.

“Todos los factores de riesgo son aspectos que se consideran en el proceso de selección para la adquisición de un seguro. Sin embargo, el hecho de que eventualmente exista una condición médica o de salud, no necesariamente implica el rechazo del aseguramiento. El análisis técnico del INS se realiza caso por caso y de manera integral, valorando cómo interactúa este factor con otros posibles padecimientos o condiciones de salud del solicitante.

“Dependiendo de los resultados del análisis, las medidas pueden incluir ajustes en las condiciones del seguro, tales como exclusiones de cobertura, deducibles diferenciados, límites específicos o ajustes en la prima. Solo en casos excepcionales, cuando el conjunto de factores de riesgo haga inviable el aseguramiento, se podría determinar que no es posible ofrecer la cobertura”, finalizó la entidad.

Villalobos afirmó que, tras la consulta de Teletica.com, el INS la llamó y le dijeron que le iban a hacer otro tipo de examen.

“Tras la denuncia y la consulta que hicieron y todo el alboroto que se armó en redes sociales, me volvieron a llamar y me dijeron que me van a hacer otro examen que se llama Inbody (un análisis corporal no invasivo que mide la composición corporal de una persona) ahí miden toda la grasa real del cuerpo. Es que vean la foto, yo no tengo obesidad mórbida u otros padecimientos, repito, los exámenes salieron bien”, finalizó la empresaria.