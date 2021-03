"Me mancharon el nombre y la reputación", dice payaso tras decomiso de animales

Roger Zumbado, de 56 años y payaso de profesión, asegura que las autoridades "mancharon su nombre y su reputación".

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le decomisó, el viernes pasado, una cantidad importante de animales, ya que figura como sospechoso de tráfico, trasiego y venta de animales silvestres.



Zumbado, en sus "shows mágicos", incorporaba a algunos de estos animales. Él conversó con Teletica.com sobre las acciones de las autoridades.

"Tuve un decomiso horrible de animales, me sacaron esposado y yo contando con permisos de algunos animales y no me dejan ahora visitarlos donde los tienen. Me mancharon el nombre y la reputación", aseguró.