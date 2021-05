“Me falta un poco el aire”, dice alcalde hospitalizado por COVID-19

El alcalde de Tibás, Carlos Cascante, quien se encuentra internado en el Hospital México tras complicarse su salud debido al contagio del COVID-19, asegura que le cuesta respirar.



“Hola a todos, aquí hay buen trato de los médicos, me falta un poco el aire, me tienen con oxigenación”, relató cansado en un video.

Fue el pasado 1° de mayo cuando Cascante confirmó en sus redes sociales que estaba contagiado.

“Presentaba dolor de cabeza, temperatura, ojos llorosos, me hice la prueba y resultó positiva”, escribió en aquel entonces.

Tras complicarse su estado de salud, este miércoles la Municipalidad de Tibás confirmó que Cascante debió ser hospitalizado.

El alcalde expresó en el video desde el hospital que se siente positivo y que puede que en tres o cuatro días ya logre superarlo.

“Pareciera que ya vienen estabilizando la oxigenación, el azúcar está muy alto, lo que me da mucho es que cuando intento dormir ronco mucho y entonces inmediatamente me levanto y por eso no concilio nada de sueño, pero el trato aquí es magnífico por parte de los médicos, me van a dejar hoy y vamos a ver mañana cómo nos va. El doctor dice que son tres o cuatro días más y ya superamos esto, saludos”, concluyó esperanzado don Carlos.