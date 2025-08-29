“Me duele en el corazón que no me llamaron”, reclama mamá de estudiante abusado en colegio

La madre del estudiante que aparentemente fue abusado sexualmente en los baños del Colegio Experimental Bilingüe de Palmares, reclama que el personal de la casa de enseñanza nunca la contactó tras lo sucedido.

A esta mamá, a la que se le llamará “María” para resguardar su identidad, lo que más molestia le provoca es la falta de comunicación de parte del centro, según dijo en una conversación con Telenoticias (vea video adjunto).

“Me duele en el corazón que los funcionarios supieron de esto y no me llamaron. Yo no sé de protocolos, yo no sé nada de eso. Lo único que no entiendo es por qué no me llamaron. Ellos vieron a mi chiquito llorando, pidiendo auxilio… él necesitaba a su mamita en ese momento. Él no necesitaba venirse desde Palmares hasta la casa con ese susto en el corazón. Él no necesitaba eso. Fuera de lo que le pasó a mi niño, ese es mi dolor, de ver que no me tuvo ahí. No es justo que no me hayan llamado”, narró.

La mujer explicó que, luego de supuestamente haber sido agredido sexualmente por seis o siete alumnos de décimo y undécimo año, su hijo tuvo que viajar solo hasta su casa.

Por eso es que la denunciante lamenta que el colegio no la contactara para que ella, o su esposo, fueran a acompañarlo y darle contención.

"Creo que todas las mamás, cuando le pasa algo a nuestros hijos, somos capaces de pararnos en frente del tren y detenerlo. Pero no me dieron la oportunidad. Ya lo estoy haciendo y voy a luchar por mi hijo. Su papá y yo vamos a luchar porque se haga justicia con todos los involucrados", agregó.

El caso en cuestión es objeto de investigaciones tanto en la vía judicial como administrativa, tras la activación de los protocolos que ahora critica la madre de familia.

Durante la mañana de este viernes, este medio pudo constatar una encerrona en el centro educativo, con presencia de la Dirección, personal de Psicología y Trabajo Social de la Dirección de Educación de Occidente, población estudiantil y docente, además de padres preocupados por esta y otras situaciones que han tenido lugar en el colegio.