"Me dieron 2 años de vida por obesidad extrema": Mujer tuvo que perder 70 kilos para sobrevivir

"Ahora me siento viva, antes no me había dado cuenta de que estaba muerta en vida. No vivía, sobrevivía. Hoy me siento muy buena mamá porque ya me puedo tirar al piso a jugar con ellas. Pero más que eso, soy mejor mujer. Siento que estoy encontrando lo que siempre he querido en la vida que es hablar, ayudar, comunicar y motivar", concluyó.