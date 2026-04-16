"Me dejan tranquilo o hago despiche": Hospital investiga a cirujano que aparece en video viral

El Hospital de Upala investiga a un cirujano que protagonizó un video que circula en redes sociales, luego de ser detenido por aparente conducción temeraria, el miércoles a las 3:22 a. m.

En las imágenes se ve al funcionario dentro del carro, lanzando insultos y amenazas contra los oficiales que le pidieron bajarse del vehículo que conducía (ver adjunto).

"O me dejan tranquilo o hago un despiche total", se escucha en una de las partes de la grabación.



Fue el mismo chofer quien se identificó como trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Más bien me necesitan en la Caja. Con todo el respeto que usted merece, pero a mí me necesitan. Y si yo digo que no, maman todos. Relajate con la vara, porque yo aquí no estoy jodiendo a nadie.

"Yo lo que no quiero es que ustedes me jodan a mí, porque me vale una picha su vara de policía o lo que sea; yo le estoy diciendo lo que yo soy aquí en Costa Rica", dijo también el aprehendido.

En medio de la situación, esta persona incluso hizo referencia a que debía operar al día siguiente.

"Tengo que operar mañana y ayudarles a ustedes, montón de hijueputas (...) Relaje la vara, porque yo tengo que llegar mañana a las 7 a operarlos, esa es la vara (...) Ustedes me están deteniendo por ni picha", añadió.

Según el informe preliminar de Fuerza Pública, el hombre de apellido Camacho fue remitido a un centro médico para realizarle una prueba de sangre, debido a que la Policía de Tránsito no se presentó al sitio y, por esa razón, no se pudo practicar la alcoholemia. El documento también refiere que requería una revisión médica por el aparente choque contra una cuneta.

Reacción del hospital

El doctor Ángel Andrés Ávila Barboza, director del centro médico, aseguró estar al tanto de lo sucedido: "Tenemos el conocimiento de una situación que involucra a un funcionario de nuestra unidad, la cual está siendo atendida por las autoridades competentes".

"Desde la Dirección del Hospital de Upala hemos iniciado las acciones administrativas correspondientes en apego a la normativa institucional vigente con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el debido proceso. Para el hospital es fundamental que todos nuestros funcionarios actúen con responsabilidad conforme a los principios que rigen el servicio público dentro y fuera de su ámbito laboral", señaló el jerarca.

Este medio intentó conocer si el médico seguirá trabajando mientras se realizan los procedimientos o si se le aplicó algún tipo de suspensión, y la oficina de prensa de la CCSS informó que se encuentra de vacaciones.

Sobre las supuestas cirugías a las que se refirió el funcionario y qué pasó con los pacientes, "a nivel operativo, el hospital gestionará lo que corresponda para atender los servicios".

Ávila indicó que no puede brindar más detalles por tratarse de un tema en investigación.