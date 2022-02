"Me abstengo de declarar": exviceministra del MEP no responde cuestionamientos sobre FARO

La exviceministra Académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), Melania Brenes, no respondió a la mayoría de cuestionamientos que le hicieron los diputados sobre el polémico cuestionario de factores asociados, parte de las pruebas FARO.

La exjerarca acudió a audiencia, este jueves, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. "Me abstengo de declarar", fue su réplica a la mayoría de consultas, algo que advirtió desde su intervención inicial.

"Con respecto al tema que hoy nos convoca, anotar que existe un expediente denuncia en la Fiscalía, por lo cual, en lo relativo a ese expediente y a la denuncia ahí postulada, me acojo al artículo 36 de la Constitución Política que no me obliga a declarar en mi contra y me abstendré de declarar cuando así lo considere", aseguró.

Por ejemplo, Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano) le consultó por qué no pidieron un criterio legal sobre el criticado formulario y si eso habría evitado los problemas posteriores, pero Brenes no respondió. Tampoco se refirió a las razones para presentar la renuncia, su criterio sobre las pruebas piloto o si revisó el contenido de factores asociados, temas planteados por Carlos Ricardo Benavides, del Partido Liberación Nacional (PLN).

El diputado Melvin Núñez (Restauración Nacional) le pidió explicaciones a la exviceministra sobre esa decisión de no brindar declaraciones.

"Tal vez me ayuda a entender... porque venir a abstenerse aquí deja a todos los diputados, ya lo hemos visto, no ahorita, lo hemos visto en varias sesiones, que más bien es mal visto porque deja una sospecha muy grande", le dijo.

"Don Melvin, su preocupación por el estado de la educación de este país es exactamente la misma que yo tengo en este momento y que tuve en el 2018, en el 2015 cuando empecé a trabajar en proyectos... Es exactamente lo mismo y lo comparto. Mi consigna es un derecho constitucional que yo tengo a no declarar, independientemente de las preguntas que ustedes hagan. Entonces, yo puedo contestar las preguntas que por derecho constitucional yo considere, que pueda contestar en el marco de esta investigación", aseguró la exfuncionaria pública.

Brenes únicamente respondió a preguntas muy generales de los miembros de la comisión: reconoció que ella era la superior jerárquica de Pablo Mena, exdirector de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP; además, explicó para qué son los formularios de factores de contexto, su importancia, los beneficios en el campo educativo y cómo pensaban evaluarlos.





Opinión de una experta



La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público también recibió en audiencia a Eliana Montero del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Ella indicó a los diputados que es estadística de formación, cuenta con un doctorado en Medición y Evaluación Educativa y ha brindado asesorías al MEP como consultora independiente.

La experta aclaró que ella no tuvo nada que ver con la elaboración o validación de los polémicos cuestionarios de factores asociados y que conoció su contenido hasta que trascendió en la prensa. Dijo estar de acuerdo con la resolución de los magistrados de la Sala Constitucional. "En efecto se violentaron los derechos de los niños", aseguró.

Consultada por la liberacionista Yorleny León sobre las preguntas específicas, hizo algunos comentarios.

"La pregunta sobre los materiales de la casa me parece que es muy difícil de contestar por los niños, ni uno como adulto sabe a veces. Sin saber mucho de medición y evaluación, a uno le sorprende que esté ahí (...) Más allá del tema de que se violenta la privacidad, etc., muchos niños no van a tener idea de eso", consideró Montero.



Según la especialista, la información de los polémicos cuestionarios no debe utilizarse por la manera en la que fue obtenida.