Mayordomo 24/7 y Rolls Royce para sus huéspedes: así son los hoteles 7 estrellas

¿Cómo es un hotel de siete estrellas? Esa es la pregunta que muchos se hacen luego de conocer que Costa Rica tendrá, por primera vez, un centro de hospedaje de este tipo en la provincia de Guanacaste: el One and Only Papagayo.

El proyecto, desarrollado por la Corporación de Inversiones de Dubai (ICD), tendrá 167 habitaciones y 41 residencias, según el anuncio del Gobierno de la República.

Un hotel de siete estrellas cumple con todos los requerimientos de uno de cinco, pero sus servicios son superiores.

Según Elle Decor, "la clave para conseguir un hotel de siete estrellas es ofrecer experiencias excéntricas y de lujo: la privacidad, las experiencias exclusivas, los transportes de lujo, interiores de calidad y diseño, la gastronomía y el bienestar son a lgunos puntos en los que se fijan los hoteles que se autodenominan de siete estrellas".

Dubai, el país que desea invertir en Costa Rica, es el que tiene la cadena hotelera con más experiencia en hoteles de siete estrellas: Jumeirah.

Jumeirah dirige el hotel más exclusivo por excelencia: Burj Al Arab, en Dubai. Este hotel, que mide 320 metros de altura, tiene su propia flota de Rolls Royce Phantome, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin y helicópteros.

Además, cuenta con 202 suites de lujo, las cuales tienen un valor que va desde los $1.500 y hasta los $30.000 por noche. La buena gastronomía no falta: hay siete restaurantes, incluido uno a 200 metros de altura y otro submarino. También incluye el acceso a playas privadas y ofrece el servicio de mayordomo 24 horas.

Interés de Dubai en América Latina viene en aumento

El interés de Dubai en América Latina viene en aumento: el anuncio del hotel en Papagayo es apenas una parte.



Según informó TRT, en febrero de 2018, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, Majid Saif al Ghurair, aseguró que los Emiratos Árabes Unidos "tienen interés tanto en el sector público como privado" de América Latina, y que este "va en aumento".

Con el fin de resaltar la importancia de las relaciones actuales entre Dubai y los países latinoamericanos, Al Ghurair dijo que "hay registradas 400 empresas hispanas en la Cámara de Comercio del emirato, con beneficios y crecimiento económico para todos".



Además, Al Ghurair acotó que "Dubai es un centro comercial y de inversión de vanguardia" y "el destino preferido de las empresas de todo el mundo". En cuanto a América Latina, destacó que "es una locomotora económica" y que, por eso, la Cámara de Comercio de Dubai tiene abiertas cuatro oficinas en ciudades latinas y otras dos pendientes de abrir.



El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) había anunciado que Emiratos Árabes Unidos firmó dos memorándums de entendimiento sobre comercio y productos con sello Halal y varios acuerdos adicionales en temas financieros de cooperación e inversión.

En el 2019, trascendió el interés del país árabe por invertir en comercio, infraestructura portuaria en el Pacífico Central y financiamiento de deuda, en primer lugar. Además, se manejó la posibilidad de negociar en temas como energías renovables, infraestructura hospitalaria y descarbonización.

Dubai, aparte de poner el ojo en Latinoamérica, también busca nuevas oportunidades de inversión en una serie de mercados emergentes y dinámicos de África y el este de Europa.