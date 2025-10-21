Máximos anotadores del Apertura 2025 no brillan en las redes

Este lunes, en el empate 2-2 entre Guadalupe y Sporting, Junior Joao Maleck anotó y se consolidó como el máximo goleador del Apertura 2025.

Con seis goles, el atacante guadalupano supera por uno a Marcel Hernández, delantero del Club Sport Herediano, quien es segundo en la tabla.

Sin embargo, los números no son favorables para los principales artilleros del torneo.

Maleck promedia 0.64 goles por partido, mientras que el cubano registra 0.38, ambos con 13 encuentros disputados.

La baja eficacia ofensiva queda en evidencia al observar sus remates al arco: Maleck promedia 1.31 tiros a marco por juego, y Marcel Hernández, 1.15.

Eso sí, ambos delantero son clave en el funcionamiento ofensivo de sus escuadras.

Maleck suma dos pases de gol, participando directamente en ocho de los 13 tantos de su equipo, mientras que Marcel ha estado involucrado en ocho de los 12 goles del cuadro florense.



