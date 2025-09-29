Mauricio Hoyos: el renombrado científico que fue atacado por tiburón en Isla del Coco

Mauricio Hoyos, de 48 años y de nacionalidad mexicana, es el biólogo marino que fue atacado por un tiburón de unos cuatro metros mientras realizaba labores de marcaje en la Isla del Coco, el sábado anterior.

El tiburón lo mordió en la cabeza, causándole lesiones en la parte izquierda del rostro y el cuero cabelludo.



El doctor Hoyos, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre tiburones, lideraba una expedición científica en el marco de la Coalición One Ocean Worldwide, integrada por las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.



De acuerdo con el reporte oficial de Jorge Serendero, director de For the Oceans Foundation, Mauricio fue atacado mientras recibía el premio Rob Stewart al Conservacionista Oceánico del Año, en medio del trabajo de marcaje de especies.

“Todos los miembros de la coalición estamos consternados y estamos preocupados por su condición, pero tenemos esperanzas en que pronto tendremos noticias positivas, está en buenas manos, con excelente personal médico”, dijo Serendero.

El ataque fue atendido de inmediato gracias a la intervención de los guardaparques de la Isla del Coco y paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo para recibir el tratamiento necesario.

“Incidentes como este son extremadamente raros. El Dr. Hoyos es un científico extraordinario que ha dedicado su carrera a la conservación de los tiburones, y estamos profundamente agradecidos por el apoyo de la comunidad de la Isla del Coco en este momento tan difícil”, afirmó Alex Antoniou, director ejecutivo de Fins Attached.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado desde la Isla del Coco hasta San José, un trayecto de aproximadamente 650 kilómetros, para recibir atención médica. El paciente ingresó este lunes al Hospital Clínica Bíblica, en la capital.

El doctor Hoyos llegó al centro médico aproximadamente 42 horas después de que fue mordido y, en este momento, permanece bajo observación.

