Mauricio Hoffmann despide con profundo amor a su padre: "Me cuesta mucho expresar este dolor"

El presentador del programa De Boca en Boca, Mauricio Hoffmann, se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, el querido productor de Sábado Feliz, Nelson Hoffmann, quien murió el pasado 26 de junio.

Con un emotivo mensaje en redes sociales, Mauricio le rindió un homenaje lleno de amor, gratitud y nostalgia a quien no solo fue su padre, sino también su guía en la vida y la televisión.

"Quisiera poner en pausa aquella noche papi, como imaginar que ese beso que te di de buenas noches sería el último que te daría.

“Fuiste mi mentor, me enseñaste que primero está la familia y luego lo demás. Amaste a mami con locura, yo te la voy a cuidar mucho", expresó.

Don Nelson, reconocido por su compromiso con el entretenimiento familiar, fue una figura fundamental en la televisión nacional.

Mauricio lo recordó como un hombre íntegro y apasionado por su trabajo: "Trabajaste siempre con una gran pasión y siempre te preocupaste por llevar entretenimiento sano y resaltar los valores de la familia.

“Un hombre íntegro en todos los sentidos. Gracias por haber creído en mí papi, mi carrera en televisión vos la hiciste posible."

Con el corazón dolido, el presentador agradeció las muestras de cariño recibidas en este difícil momento: "Me cuesta mucho expresar este dolor que siento y este vacío que se siente en el pecho, es como un hueco que te saca el aire, pero quiero agradecerles tantos mensajes, muestras de cariño y anécdotas que me han enviado. Les digo de corazón que me reconfortan en este momento de tristeza profunda."

Finalmente, Mauricio despidió a su padre con palabras que reflejan el amor eterno que siente por él: "Fuiste y serás esa luz que se enciende e ilumina el escenario de mi vida. Te amo papi, te llevo en mi corazón."