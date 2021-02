¿Matriculó correctamente bachillerato por madurez? Así podrá saberlo

La matrícula para las pruebas de Bachillerato por Madurez, que se llevarán a cabo el 20, 21 y 27 de marzo, se realizó de manera virtual en las últimas semanas.



Cientos de estudiantes ingresaron a la plataforma “Yo aplico”, indicaron sus datos personales, requisitos y enviaron la solicitud.

Posteriormente, los estudiantes debían recibir un correo electrónico indicando el estado de la solitud. Esta puede ser aprobada, rechazada o condicionada, según explicó Pablo Mena, director de Evaluación y Gestión de Calidad del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sin embargo, algunas personas han manifestado su preocupación porque el correo aún no les llega, a pesar de que ya pasaron varios días.

Mena indicó que luego de que el estudiante enviara el formulario, las 27 Direcciones Regionales deben verificar los requisitos y enviar respuesta al postulante, algo que continúa en proceso y que tiene como fecha límite este miércoles 17 de febrero.

“Muchas direcciones regionales están todavía en ese proceso, sobre todo San José Central que tuvo mucha matrícula. Entonces puede ser que todavía la respuesta al correo les llegue de aquí al miércoles”, dijo el funcionario.

Además, el MEP indicó que es importante verificar si el correo electrónico se digitó bien, ya que, si no es así, el mensaje llegará al correo equivocado.

Pero también, Mena indicó que “algunas veces esa respuesta no llega a la bandeja de entrada si no al correo no deseado o spam que le llamamos y por eso el postulante no está viendo el correo.”

¿Tampoco?

En el caso de que usted del todo no haya recibido respuesta, los estudiantes pueden ingresar nuevamente a la misma plataforma donde matriculó, y en la parte de abajo de la pantalla estará el estado de la solicitud.

“El postulante puede consultar por ahí mismo, volver a ingresar a la plataforma y ver si ya fue aprobado, rechazado o si fue condicionada la matrícula. Ahí se daría cuenta que ha pasado con su trámite”, concluyó el director de Evaluación y Gestión de Calidad.

El MEP informó que la publicación de las sedes para las pruebas será el próximo 13 de marzo.