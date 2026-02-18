Matrícula UCR: alumnos reportan “colapso” por falta de espacio en materias esenciales

Algunos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestaron en redes sociales su descontento, pues aseguran que no lograron matricular materias esenciales de sus carreras, como Matemáticas.

Relatan que al segundo día de matrícula ya no había espacio disponible y, en algunos casos, incluso desde el primer día los cupos estaban agotados.

En el grupo de Facebook Soy estudiante UCR 2.0, Clever Pear expresó:

“A muchos les duele aceptarlo, pero la UCR está llegando al colapso. Esto es algo que iba a pasar tarde o temprano, pero ya lo tenemos al frente. El hecho de que cursos esenciales en carreras ya no tengan cupos al segundo día de matrícula es realmente preocupante”.

Por su parte, el usuario identificado como Elegan Eagle comentó: “Esto no es normal. Este ya es mi cuarto año en la universidad y es la primera vez que veo tantas quejas respecto a la matrícula. Todos los años había algunos pocos que se quejaban del sistema de notas, pero este año la inconformidad es más generalizada porque parece que no abrieron tantos cursos como de costumbre”.

Tras una consulta realizada por Teletica.com, la UCR explicó que se trató de “picos” altos de solicitudes en ciertos cursos y horarios específicos.



Posición de la universidad

La UCR indicó a Teletica.com que comprende la preocupación de la comunidad estudiantil por los cursos de alta demanda y que está dando seguimiento a los reportes planteados.

“En paralelo, la Universidad revisó el buen funcionamiento del sistema de matrícula en línea, la demanda de cupos registrada por la población estudiantil y el historial de procesos de matrícula de años anteriores, con el fin de identificar posibles causas y dimensionar el alcance real de la situación.

"A partir de ese análisis, no se encontró evidencia de fallos tecnológicos ni de procedimiento. Lo que sí se presentó, como suele ocurrir en procesos de alta demanda, fueron picos de solicitudes en ciertos cursos y combinaciones de horarios, lo que puede provocar que algunas personas estudiantes no logren cupo incluso en el primer día de matrícula”, explicaron.

La institución recordó que la asignación de citas se ordena según el promedio académico y que “existen cursos con grupos y horarios que atienden a estudiantes de varias carreras, por lo que tienden a llenarse con rapidez”.

Soluciones

Respecto a las alternativas para los estudiantes que no lograron matricular, la casa de enseñanza señaló que, una vez concluida la matrícula ordinaria, existen otras etapas dentro del mismo proceso:

Matrícula por inclusión: permite solicitar cupo en los cursos requeridos. Con base en esa demanda , las unidades académicas analizan los casos y, cuando existen condiciones académicas , docentes y de infraestructura, pueden abrir cupos o grupos adicionales.

Matrícula de aprovechamiento: los estudiantes pueden inscribirse en los grupos que aún tengan cupos disponibles. Esta etapa ofrece la oportunidad de acceder a espacios liberados por ajustes académicos o renuncias de otros estudiantes.

Finalmente, la universidad enfatizó que también dispone de mecanismos de acompañamiento y apoyo académico, especialmente para estudiantes repitentes o quienes necesiten reforzar áreas específicas, “de forma que nadie quede sin opciones para continuar avanzando en su proyecto académico”.