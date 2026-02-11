Matrícula educativa repunta: MEP proyecta 15 % más estudiantes para 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer cifras clave de cara al ciclo lectivo 2026 el jueves pasado. Entre los datos más relevantes destaca una proyección de matrícula que apunta a un aumento significativo en la cantidad de estudiantes dentro del sistema educativo.

De acuerdo con la información presentada, el registro más reciente contabiliza

1.088.959 alumnos

, lo que representaría un

incremento del 15,1%

en comparación con 2025, cuando se reportaron 946.023 matrículas.

Este crecimiento no solo marca una diferencia frente al año anterior, también rompe la tendencia a la baja observada durante los últimos cinco años.

​"Cada año teníamos menos estudiantes en el sistema educativo", expresó el ministro de Educación Leonardo Sánchez, situación que cambió en el presente año.

Gráfico proyectado por el MEP en conferencia de prensa.

No obstante, el propio ministerio aclaró que el dato divulgado no constituye aún una proyección oficial del ciclo lectivo 2026, sino que corresponde a la matrícula registrada en el censo final del 2025, utilizada como base estadística para los procesos de planificación institucional.





​“La cifra de 1.088.959 estudiantes es el dato más reciente y verificable con que cuenta el Ministerio al momento de la presentación, pero no es un número definitivo para el 2026”, señaló la Dirección de Planificación Institucional en una respuesta oficial enviada a este medio.

El dato oficial de matrícula del próximo curso lectivo se conocerá una vez concluido el proceso de matrícula inicial y realizada la validación y depuración de los registros, lo cual se efectúa durante el primer trimestre del año.

La institución también precisó que el gráfico difundido sobre la caída de la matrícula corresponde únicamente al sector público. En contraste, la cifra utilizada como referencia para el 2026 incluye tanto educación pública como privada.

Al cierre de 2025, el sistema educativo registraba 976.523 estudiantes en centros públicos y 112.436 en instituciones privadas.

Según el MEP, el comportamiento de la matrícula responde a diversos factores, entre ellos los egresos naturales, el ingreso de niños a preescolar, nuevos estudiantes en distintos niveles y la reducción de la natalidad, fenómeno que ya impacta los ciclos iniciales y que, progresivamente, afectará los niveles superiores.

Entre 2021 y 2025, la matrícula total pasó de 1.080.041 a 946.023 estudiantes, lo que evidencia una pérdida de más de 130.000 alumnos en apenas cuatro años.

Aunque el dato utilizado para 2026 sugiere un posible repunte, las autoridades advierten que no será hasta el cierre del primer trimestre cuando se podrá confirmar si el sistema educativo inicia efectivamente una recuperación sostenida.