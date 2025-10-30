Mateo necesita su ayuda: joven de 14 años requiere urgente cirugía cardíaca

Mateo fue diagnosticado con una compleja enfermedad cardíaca que limita severamente la función de su corazón. A pesar de que ingresó a la lista de espera del Hospital de Niños cuando tenía 8 años, han pasado siete años y nunca recibió la cirugía necesaria.

“La calidad de vida de Mateo ha desmejorado. Su corazón y pulmones no resisten mucho”, comenta su madre, quien describe la urgencia de la situación.

Ante la imposibilidad de realizar la operación en Costa Rica, la familia inició en mayo pasado una campaña de recaudación de fondos para costear la cirugía en el extranjero.

El procedimiento debe realizarse antes de noviembre y aún faltan recursos para cubrir el costo de la operación y los tiquetes aéreos. La familia pide la colaboración de la ciudadanía a través de donaciones (vea en el video adjunto de Telenoticias cómo ayudar)

Cada aporte contribuirá a darle a Mateo la oportunidad de una vida saludable y a aliviar la angustia de su familia, que corre contra el tiempo para salvarlo.