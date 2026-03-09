Masiva participación en celebraciones del 8M en San José

Miles de mujeres, de todas las edades y de distintas partes del país, marcharon este domingo en SanJosé con motivo del día Internacional de la Mujer.

La capital se tiñó de morado y verde, especialmente en las inmediaciones del Parque Central.

Algunas de las participantes exigieron que Rodrigo Chaves y Laura Fernández garantícen más seguridad para las mujeres del país (ver nota en comentarios).