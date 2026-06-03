Mascarilla obligatoria en hospital Calderón Guardia por saturación de virus respiratorios

El Hospital Calderón Guardia declaró este martes la saturación de su servicio de emergencias debido al aumento de pacientes con infecciones respiratorias , principalmente adultos mayores de más de 75 años .

Como medida preventiva, el centro médico anunció el uso obligatorio de mascarilla en sus instalaciones desde el 2 de junio y hasta el 14 de junio.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, los adultos mayores son el grupo que reporta la mayor cantidad de contagios respiratorios, lo que incrementa el riesgo de enfermedad grave o incluso de muerte en esta población vulnerable.

Los médicos recordaron que este tipo de virus puede complicar seriamente la salud de las personas de riesgo y pidieron a la ciudadanía mantener las medidas de prevención.