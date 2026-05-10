Nacional
Masa de aire seco provocará un fin de semana soleado en la mayor parte del país
Solo en el Pacífico Central y Sur se prevé la posibilidad de lluvias.
La presencia de una masa de aire seco provocará una baja en la humedad que se registra en el ambiente.
Por esta razón se pronostica un buen tiempo en la mayor parte del territorio nacional.
Juan Diego Naranjo, del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que las nubes se concentrarán en los sectores montañosos, con ráfagas de viento en el Valle Central y el Pacífico Norte.
“Solamente hacia el Pacífico Central y Sur existe la posibilidad de que se presente alguna lluvia, pero esta sería de muy corta duración y hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche. Por el contrario, tanto en Guanacaste como en la Zona Norte y Limón, no se esperan precipitaciones”, detalló el experto.