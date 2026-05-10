Masa de aire seco provocará un fin de semana soleado en la mayor parte del país

La presencia de una masa de aire seco provocará una baja en la humedad que se registra en el ambiente.

Por esta razón se pronostica un buen tiempo en la mayor parte del territorio nacional.

Juan Diego Naranjo, del Instituto Meteorológico Nacional, explicó que las nubes se concentrarán en los sectores montañosos, con ráfagas de viento en el Valle Central y el Pacífico Norte.