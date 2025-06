¿Más motos que nunca? El país registra un auge sin precedentes

El uso de motocicletas en Costa Rica ha registrado un crecimiento explosivo en los últimos años, especialmente desde 2024, cuando se alcanzó una cifra récord de nuevas inscripciones. Cada vez son más los costarricenses que optan por este medio de transporte ante la saturación vial, los altos costos del combustible y la necesidad de reducir tiempos de desplazamiento.

Según datos del Registro Nacional, entre 2020 y 2022 se inscribieron en promedio 32.566 motocicletas nuevas al año (restando las desinscripciones). En 2023, el país vivió el primer repunte importante con 42.341 motos nuevas, un aumento del 30% respecto al año anterior.

Sin embargo, fue en 2024 cuando la cifra se disparó: 63.637 motocicletas fueron inscritas, lo que representa un aumento del 50% frente a 2023 y un 95% más que el promedio registrado entre 2020 y el 2022.

En lo que va del 2025, con datos actualizados al 26 de mayo, ya se han inscrito 36.426 nuevas motos, lo que equivale a un promedio diario de 176 motocicletas. Así, en apenas cinco meses, ya se ha alcanzado el 57% de todo lo registrado durante el año anterior.

Estos datos los confirma Gerardo Beita, gerente comercial de Honda. "El crecimiento ha sido exponencial", asegura. Según estimaciones de la empresa, este año la demanda ha crecido un 50% y se espera que aumente un 30% para la segunda mitad del año.

Las razones que explican este fenómeno son diversas. Beita indica que muchos clientes aluden a la deficiente infraestructura vial y a las constantes presas como detonantes para adquirir una moto. A eso se suma un ahorro considerable en combustibles o pasajes.

Testigo de este ahorro es Luis Diego Marín, vecino de Alajuela. Él viaja todos los días hasta las inmediaciones del parque metropolitano La Sabana a su trabajo y ahora ahorra hasta 66 mil colones en combustible al mes.

"El ahorro de combustible es demasiado pasé de gastar 80 mil por mes a 14 mil al mes. Por semana gasto 3400 colones. Vengo más relajado, el humor cambia", explica.

Aunque celebra el ahorro, confiesa que en una primera instancia no fue el motivo por el que decidió dejar su vehículo en la casa y comprarla. Lo que realmente lo hizo dar el paso fue la interminable presa en la ruta General Cañas.

"Las presas de la General Cañas son realmente asfixiantes, ya me tenían harto, no había día ni hora que no me topara presa desde el puente de Intel hasta el Monumento al Agua. Duraba casi 1 hora y 40 minutos hasta la Sabana". "Pero llegó el día que duré 2 horas 45 minutos del City Mall a la Sabana a las 6:30 a. m. Ese día dije 'ya es demasiado' y me fui a agencia para ver motos, me decidí y la compré", cuenta Marín, quien tiene cerca de tres meses con la motocicleta.

Pese al auge, las motocicletas aún no superan a los automóviles en número de inscripciones. Entre enero y el 26 de mayo de este año, se registraron 80.764 vehículos nuevos, lo que significa que por cada moto, se inscriben 2,21 carros.

A estas cifras habría que añadir las bicimotos, cada vez más presentes en las calles. No obstante, al no contar con placas ni estar registradas oficialmente ante el Registro Nacional, no hay estadísticas precisas sobre cuántas circulan actualmente.

