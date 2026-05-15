¿Más moderno y más barato? Incofer proyecta tarifas accesibles para el futuro tren eléctrico

Una de las principales interrogantes en torno al futuro Tren Rápido de Pasajeros es cuánto costará utilizar el servicio. Sin embargo, desde el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) aseguran que la modernización del sistema no implicaría un aumento en las tarifas.

El presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Bermúdez, indicó que las proyecciones actuales apuntan a precios similares o incluso más bajos que los que se pagan hoy en el servicio ferroviario.

En la actualidad, las tarifas de los trenes interurbanos oscilan entre los ₡310 y ₡800, dependiendo de la ruta y la distancia recorrida. Aunque en años anteriores circularon estimaciones que hablaban de pasajes cercanos a los ₡1.500, estos escenarios no se contemplan en las proyecciones más recientes.

El proyecto del tren eléctrico tiene un costo estimado de $800 millones, el cual será financiado mediante créditos internacionales asumidos por el Estado, destinados al diseño, construcción y adquisición de los nuevos trenes.