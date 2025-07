Más horas y todos los días: se avecinan cambios en parquímetros de San José

Los parquímetros de San José funcionarán los siete días de la semana y durante más de 12 horas.

Así lo decidió la municipalidad del cantón central, según reconoció a Teletica.com su alcalde, Diego Miranda.

La decisión, ya tomada, solo está a la espera de los pormenores administrativos que, según el jerarca, quedarían resueltos esta misma semana.

De esas valoraciones dependerá qué tanto se ampliará el horario de funcionamiento, que hoy es de 7 a. m. a 7 p. m.

Lo cierto, según el alcalde, es que el aumento será en la franja nocturna y que incluirá los domingos, el único día que, hasta ahora, estaba exento del cobro.

La decisión tomada también incluye la ampliación de los parquímetros a zonas de eventos y conciertos, así como a ferias del agricultor, según informó Miranda.

“La idea es ampliarlo en la noche, horas críticas en zonas donde hay muchos estacionamientos públicos y no necesariamente hay un resguardo. Tenemos una gran queja de la gente que no hay estacionamientos en algunas partes donde se utilizan las noches para parquear o que en esos lugares donde se utiliza y hay estacionamientos, no necesariamente hay una fiscalización y se presta para muchas otras prácticas como los famosos ‘guachimanes’, que cobran tarifas excesivas, etc.