¡Más frío! Este jueves llega el empuje frío número 10

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves ingresará al país el empuje frío número 10 de la temporada, el cual traerá nubosidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora en varias zonas.

El meteorólogo Paulo Solano explicó que este sistema favorecerá el ingreso de vientos alisios acelerados en la cuenca del mar Caribe, así como el constante aporte de nubosidad hacia la vertiente caribeña.

Se estiman ráfagas de entre 35 y 60 km/h en el Valle Central, las montañas del país y el Pacífico Norte. En sectores como el norte de Guanacaste, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

El IMN no descarta la presencia de lluvias ligeras en la vertiente norte, producto de la influencia del empuje frío.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a caída de ramas, afectaciones en techos y condiciones de mar picado en el Caribe.