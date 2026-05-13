Más estaciones, más trenes y mayor frecuencia: así será el Tren Rápido de Pasajeros

Menos tiempo en presas, traslados más rápidos y un sistema de transporte moderno son parte de la promesa del Tren Rápido de Pasajeros, un proyecto que busca transformar la movilidad en la Gran Área Metropolitana (GAM).

La iniciativa, cuyo financiamiento fue aprobado por los diputados, contempla la construcción de 52 kilómetros de vía férrea electrificada, con doble línea en prácticamente todo el recorrido, lo que permitiría aumentar la capacidad y frecuencia del servicio.

No obstante, se estima que cerca de 20 kilómetros del recorrido continuarán operando con sistema diésel y los trenes actuales.

El plan incluye la construcción de 26 estaciones nuevas, así como la modernización de terminales estratégicas como las del Atlántico, Pacífico, Heredia y Cartago, además de la incorporación de 28 trenes nuevos.

El proyecto pretende conectar Cartago, San José, Heredia y Alajuela mediante un sistema eléctrico de alta capacidad, convirtiéndose en uno de los ejes principales del transporte público del país.



Uno de los cambios más relevantes para los usuarios sería la frecuencia del servicio. La meta es que el tren opere de lunes a domingo, entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., con trenes cada 10 minutos en horas pico entre semana y cada 15 minutos los fines de semana y feriados.

Adicionalmente, el proyecto prevé la construcción de pasos a desnivel y la reconstrucción de puentes ferroviarios, con el fin de reducir conflictos con el tránsito vehicular y mejorar la seguridad vial.