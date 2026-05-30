Más especialistas renuncian a la CCSS tras concluir su formación en la institución

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra desde el año 2019 un aumento en los incumplimientos de los contratos de retribución firmados con médicos residentes en procesos de formación y con profesionales enviados a capacitaciones en el exterior.

Estos contratos establecen que, una vez graduados como especialistas, los médicos deben laborar para la institución en el lugar que se les requiera por un máximo de tres años. Sin embargo, la auditoría reveló que desde 2019 se ha incrementado el número de profesionales que renuncian al Seguro Social tras concluir su formación.

Las cifras muestran la tendencia:

2019: 18 incumplimientos

2020: 33 incumplimientos

2021: 41 incumplimientos

2022: 61 incumplimientos

2023: 60 incumplimientos

2024: 33 incumplimientos

Entre 2012 y 2024, la Caja registró 2.756 ingresos a programas de posgrado y 351 incumplimientos, lo que representa aproximadamente un 13%.

La auditoría también señaló debilidades en el seguimiento y cierre oportuno de los procesos contractuales, lo que afecta la recuperación de los montos comprometidos. Al cierre de esta edición, la institución aún no había respondido a la consulta sobre la posición oficial frente a estos hallazgos.

​