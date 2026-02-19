Más de mil ticos ya solicitaron Global Entry para agilizar su entrada a EE. UU.

A dos meses de haber entrado en funcionamiento en Costa Rica, el programa Global Entry ya registra 1.500 solicitudes, confirmó a Teletica.com el director de Migración, Omer Badilla.

El jerarca de la Dirección General de Migración y Extranjería aseguró que el sistema “está trabajando correctamente” y que la demanda ha superado las expectativas.

Incluso calificó el comportamiento como alto, si se compara con otros países donde Global Entry opera desde hace más tiempo y reportan menos de 100 trámites en un año.

¿Qué ha pasado con las solicitudes? Según detalló Badilla, del total de solicitudes recibidas, unas 1.000 cumplieron con el consentimiento informado y los requisitos, por lo que fueron enviadas a revisión interinstitucional para verificar antecedentes.

De ese grupo, cerca de 800 obtuvieron respuesta favorable y ya fueron remitidas a las autoridades estadounidenses para la evaluación final, mientras que alrededor de 70 fueron rechazadas por registrar algún antecedente. Unas 150 continúan en trámite.

Además, explicó que existen aproximadamente 500 solicitudes que no presentaron el consentimiento informado, por lo que Migración debe notificar a los interesados para que corrijan ese requisito y puedan continuar el proceso.

No obstante, el hecho de que 800 expedientes hayan sido enviados a Estados Unidos no significa que ya estén aprobados.

“Nosotros les enviamos la información a los Estados Unidos; ellos son los que realizan la última verificación. De esas 800 personas, deciden a quién le otorgan la acreditación. Pueden ser menos o pueden ser todas, pero ese es un criterio exclusivo de los Estados Unidos”, explicó Badilla.

La decisión final corresponde a U.S. Customs and Border Protection (CBP).

¿Cómo funciona el proceso?

El trámite inicia con la solicitud ante Migración en Costa Rica. Tras la verificación local, la información se remite a Estados Unidos. Si el expediente avanza, el solicitante debe completar una entrevista presencial con un oficial de CBP al ingresar a territorio estadounidense. Es en ese momento cuando se define si queda oficialmente acreditado en el programa.

Teletica.com consultó a la embajada de Estados Unidos sobre cuántas solicitudes costarricenses han sido aprobadas hasta ahora; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

¿Para qué sirve el Global Entry?

Este es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a viajeros previamente aprobados ingresar de forma más ágil mediante quioscos automatizados en aeropuertos. Está dirigido a personas consideradas de “bajo riesgo” y busca reducir tiempos de espera en controles migratorios.

Los miembros pueden utilizar carriles y quioscos especiales en 85 aeropuertos de Estados Unidos y en algunos puntos internacionales, lo que agiliza el ingreso y tránsito.

Para aplicar, el interesado debe completar la solicitud en línea y efectuar un pago no reembolsable de $120. Los menores de 18 años no pagan si se inscriben junto a un adulto elegible.

Si la solicitud es aprobada, el viajero recibe su Número de Viajero Conocido (KTN) y, posteriormente, la tarjeta del programa por correo.

Según autoridades estadounidenses, el 80% de los solicitantes puede programar su entrevista en un plazo aproximado de dos semanas, aunque algunos casos pueden tardar hasta 12 meses o más en resolverse.