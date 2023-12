Más de mil divorcios al mes se registran en Costa Rica

“En Costa Rica tenemos causales para el divorcio, entre ellas, la incompatibilidad de caracteres, que tiene unos dos años de haberse reformado la ley y poder utilizar esta figura como medio de divorcio más rápido. Ya no tengo que esperar tres años para divorciarme, ya no debo tener un año de separación judicial para divorciarme o ya no tengo que invocar la causal de adulterio, de sevicia, sino que la incompatibilidad de caracteres yo la puedo invocar y estoy divorciada casi en uno o dos meses”, indicó la abogada.