Más de la mitad de los dueños de vehículos aún no paga el marchamo 2026

Al corte de este viernes, 977.783 propietarios de vehículos seguían sin pagar el marchamo 2026.

Se trata de poco más del 50% de los 1.943.587 derechos de circulación que se pusieron al cobro el pasado 3 de noviembre, cuando inició oficialmente el periodo de pago para esta obligación.

Según el Instituto Nacional de Seguros (INS), entidad encargada de esa recaudación, hasta hoy se han recibido 965.804 pagos, que equivalen a ₡175.503 millones de los ₡335 mil millones que se espera recibir.

Es importante recordar que los dueños de vehículos tienen tiempo hasta el 31 de diciembre próximo para cumplir con esta obligación, pues a partir del 1.° de enero empezarán a correr los recargos por no pago.

Además, la Ley de Tránsito prevé infracciones y hasta el retiro de placas para aquellos vehículos que sean sorprendidos circulando sin el marchamo al día.

La multa vigente para 2026 es de poco menos de ₡61 mil, además de los cargos adicionales en caso de que se decomisen las matrículas.

Para consultar el monto a pagar en el marchamo de este año, los propietarios pueden ingresar a www.grupoins.com, escribir al WhatsApp 2287-6100 Opción 4, descargar el app INS Móvil o bien llamar a la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) o al teléfono 2243-9999.



Sobre el pago, desde hoy está habilitado el sistema en el sitio www.grupoins.com, la aplicación INS Móvil, la línea 800 TELEINS (800- 835-34-67) o bien los 2.242 puntos de cobro autorizados en todo el país.

