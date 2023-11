Más de cinco mil turistas llegaron este lunes a Puerto Limón

Los tres cruceros que llegaron a territorio nacional son el Mein Schiff 6, el cual, de acuerdo al cronograma, estaba previsto a llegar a las 7:00 a.m. y su próximo destino es Panamá, mientras que, a las 7:30 a.m. el Rotterdam, con destino a Cartagena y, finalmente, a las 8:00 a.m. el Vikings Mars, que se dirigirá a Honduras.