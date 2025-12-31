Más de 70 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica durante 2025

Al menos 79 mujeres han sido asesinadas en Costa Rica en lo va del año, según datos del Observatorio de Violencia de Género. Esta cifra iguala los 79 casos registrados en 2024.

De los casos contabilizados hasta ahora, 28 aún se mantienen sin clasificar, mientras que 24 corresponden a femicidios, 15 a homicidios y 12 a femicidios en otros contextos.

El más reciente caso ocuririó la madrugada de este 31 de diciembre, cuando una mujer fue asesinada dentro de una vivienda en el barrio El Rosal, en Esparza de Puntarenas.

La víctima es una mujer de 33 años, quien se encontraba dentro de su casa cuando, por razones que aún se investigan, varios sujetos llegaron al lugar y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Al momento del ataque, en la vivienda también se encontraba otra mujer de 32 años, quien resultó herida. De acuerdo con las autoridades, presentaba golpes de consideración en el rostro y la cabeza, por lo que fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

El caso se mantiene bajo investigación judicial.



