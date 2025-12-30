Más de 70 funcionarios penitenciarios detenidos en cuatro años por intentar introducir objetos prohibidos a cárceles

En los últimos cuatro años, 76 funcionarios de centros penitenciarios han sido detenidos por intentar ingresar artículos prohibidos a los centros del país. Entre los objetos decomisados se encuentran celulares, chips, cargadores, armas, drogas, vapers y relojes inteligentes.

Los datos del Ministerio de Justicia y Paz corresponden al período de mayo de 2022 hasta este 30 de diciembre.

El caso más reciente se registró este martes durante un operativo de control en el Centro de Atención Institucional Limón Marcus Garvey, donde fueron detenidos 10 funcionarios.

Entre los involucrados se encuentra Cascante Brenes, funcionario policial, a quien se le decomisó un reloj inteligente. Tiene más de 10 años de servicio institucional. También fue detenido Arias Ruiz, funcionario policial, sorprendido con 2 chips nuevos, 1 teléfono celular, 1 cargador y 1 chip usado; suma más de 12 años de servicio.

Otro caso fue el de Paez Paez, funcionario policial, quien portaba 1 chip y 1 cargador, con más de 25 años en la institución. Sánchez Cerdas también fue detenido con 1 chip para celular; registra 13 años de servicio. Vargas Vargas, funcionario policial, llevaba 1 chip para celular y suma 19 años en la institución.

Entre los detenidos también está Gordón Archibald, funcionario administrativo de cocina, a quien se le decomisaron 2 chips, 1 tarjeta de memoria y 1 cable USB; tiene 5 años de servicio. Rodríguez Sandi, funcionario policial, fue sorprendido con 1 chip y 1 teléfono celular, con más de 26 años de servicio.

Los últimos casos incluyen a Navarro Zúñiga, con 1 chip para celular y 4 años de servicio; Cortez Pérez, con 1 chip para celular y 4 años de servicio; y Valdez Marín, con 1 adaptador para celular y 4 años de servicio.

Además, se realizaron decomisos administrativos. Rodríguez Hidalgo, funcionario policial, tenía 2 llaves de esposas; y en la cárcel Gerardo Rodríguez, Badilla Carvajal, funcionario policial, fue sorprendido con un cable USB conectado a su vehículo sin autorización.

Todos los involucrados fueron remitidos en calidad de detenidos a la Fiscalía, según disposición de la Dirección Funcional.