Más de 67 mil ticos votan en el extranjero: estos son los cinco países con más inscritos

Un total de 67.270 costarricenses ejercerán su voto desde el extranjero este domingo, un 24,4% más que en las elecciones de 2022.

Del total, 33.580 son hombres y 33.690 mujeres, según datos de la Unidad de Estadística del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con corte del padrón cerrado.

Esto representa aproximadamente el 1,8% del padrón nacional, que suma 3.731.788 personas habilitadas para votar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó que 49 consulados abrirán sus puertas de 9 a. m. a 7 p. m., hora local, funcionando como centros de votación exclusivos para los electores inscritos en cada circunscripción consular.

Los cinco países con más votantes:

Según el TSE, los países con más costarricenses habilitados para votar en el extranjero son:

1. Estados Unidos: 44.632 electores. Las ciudades con más votantes son Nueva York (19.100), Miami (7.547) y Los Ángeles (6.138).

2. España: 2.688 electores en Madrid.

3. Canadá: 2.132 electores en Ottawa.

4. Nicaragua: 2.094 electores en Managua.

5. Panamá: 1.950 electores en Ciudad de Panamá (1.457) y David (493).

Otras cantidades importantes se registran en México (1.742), Alemania (1.626) y Colombia (1.078).

Por el contrario, los países con menos electores inscritos incluyen Jamaica (11), Indonesia (13), Kenia (15), Turquía (19), India (23) y Cuba (33).

La Cancillería aseguró que se han dispuesto todas las condiciones necesarias para que los costarricenses puedan votar con transparencia y seguridad, respetando la normativa electoral.

“Invitamos a todos los costarricenses en el exterior a participar activamente en este proceso electoral y a compartir esta fiesta cívica, expresión fundamental de nuestra vida democrática”, destacó la institución.

Las elecciones del 1° de febrero de 2026 serán la cuarta ocasión en que los costarricenses en el extranjero puedan votar para elegir al presidente y vicepresidentes.

Desde 2014, cuando 12.654 personas votaron desde el exterior, se ha registrado un crecimiento sostenido: 50.833 en 2022 hasta alcanzar 67.270 en 2026.

Sin embargo, la participación sigue siendo baja. En el último período electoral se recibieron 6.230 votos, lo que refleja un 98% de abstencionismo entre los inscritos.

El artículo 191 del Código Electoral establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe prestar todas las facilidades necesarias para habilitar juntas receptoras de votos en el exterior.







