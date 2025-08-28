Más de 50 personas evacuadas por inundaciones en Zona Norte

Más de 50 personas fueron evacuadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que afectan la Zona Norte del país, que ahora está en alerta amarilla, al igual que el Caribe Norte. El resto del territorio se mantiene en alerta verde.

Según la Cruz Roja Costarricense, las emergencias se concentran en comunidades como Pital, Veracruz, Santa Rosa de Pocosol, La Trinchera, Las Granjas, La Manguita y sectores de Huatuzo y Sarapiquí (ver video adjunto de Telenoticias).



En Pital de San Carlos, 28 menores, ocho adultos mayores y 16 adultos fueron trasladados al salón comunal de Veracruz, donde permanecen en un albergue temporal. La benemérita desplegó ambulancias, vehículos de rescate y personal especializado para realizar las evacuaciones de forma segura.



Las autoridades informaron que se mantienen bajo vigilancia constante ríos y quebradas que presentan un incremento en su caudal, así como taludes inestables en Sarapiquí que representan riesgo de deslizamientos. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) contabiliza al menos 20 inundaciones en las últimas 15 horas.



Además, las autoridades reiteraron la advertencia de no transitar por rutas inundadas ni intentar cruzar ríos o corrientes de agua, ya que estas pueden arrastrar a personas o vehículos en cuestión de segundos.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que la inestabilidad climática obedece al paso de la onda tropical #26 y al reforzamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, lo que generará más lluvias durante la tarde en el Caribe, la Zona Norte, el Valle Central y el Pacífico.