Más de 5 mil familias ya cuentan con bono de vivienda en 2026: meta es 14 mil

Un total de 5.238 hogares fueron beneficiados con el Bono Familiar de Vivienda durante los primeros meses de 2026, según datos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Esto representa una inversión superior a los ₡68.786 millones.

No obstante, el proceso aún continúa para cientos de familias. Actualmente, 651 solicitudes permanecen en trámite, a la espera de completar los procesos necesarios para acceder al beneficio.

El gerente general del Banhvi, Walter Muñoz, destacó que la entrega de subsidios ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años.

Las cifras reflejan esa tendencia. En 2022 se otorgaron 8.369 bonos, mientras que en 2023 se entregaron 8.222. Para 2024, la cifra aumentó a 9.320 subsidios, y en 2025 alcanzó los 10.596 bonos familiares de vivienda.

La expectativa para este año es aún mayor. El Banhvi dispone de un presupuesto cercano a los ₡186.000 millones, recursos con los que proyecta beneficiar a 14.000 familias antes de finalizar el 2026.

Sin embargo, el cumplimiento de esa meta podría enfrentar obstáculos. La entidad advirtió que el recorte presupuestario que actualmente se analiza en la Asamblea Legislativa podría afectar la disponibilidad de recursos y obligar a suspender una parte significativa de los subsidios previstos.