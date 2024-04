Más de 30 cuerpos están sin retirar en Morgue Judicial

“Muchos cuerpos entran como desconocidos, se hace reconocimiento como archivo criminal, a través de las huellas y muchos familiares no saben que la persona está acá, o son personas que se encuentran en estado de indigencia, que son levantados en la calle, en cuarterías, etc., algunos no tienen familiares, son levantados, nos los tramitan acá para hacer la autopsia respectiva”, explicó el Jorge Aguilar, patólogo forense.