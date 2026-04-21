Más de 200 jóvenes de 60 países promueven conciencia sobre neurodivergencia en el país

La Fundación Educativa UWC Costa Rica se convirtió en el epicentro de un diálogo global sobre diversidad cognitiva, al reunir a más de 200 estudiantes de 60 países para celebrar la Semana de la Neurodivergencia.

La actividad busca visibilizar realidades de quienes aprenden y perciben el mundo de manera distinta.

La iniciativa fomenta la inclusión en una comunidad educativa diversa. Los organizadores destacan la importancia de abrir espacios que permitan comprender cómo opera el cerebro humano en sus múltiples formas.

Luis Abarca, director co curricular de UWC Costa Rica, explicó que no se puede hablar de verdadera inclusión sin comprender la neurodivergencia. Añadió que estos espacios generan interacciones más humanas y profundas, vitales para una convivencia académica saludable.

La agenda incluyó paneles de discusión en seis estaciones, donde se abordaron temas como el Síndrome de Tourette, la interseccionalidad entre TDAH y bipolaridad, y la percepción sensorial en personas neurodivergentes. También se discutió el estigma asociado al diagnóstico y el fenómeno del “therapy speak”.

Finalmente, Abarca subrayó que estas actividades permiten validar la individualidad de cada estudiante y derribar barreras de desinformación. Con ello, UWC Costa Rica reafirma su compromiso de formar ciudadanos globales más conscientes, empáticos y preparados para los retos del futuro.